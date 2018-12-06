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В Москве задержали подозреваемого в убийстве 20-летней девушки

Происшествия

В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

Москва, 6 декабря 2018, 10:41 — REGNUM  В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве 20-летней девушки, сообщает 6 декабря пресс-служба столичного главного управления СКР.

«Задержан подозреваемый в совершении преступления 1988 года рождения», — говорится в сообщении.

В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, тело молодой девушки с множественными телесными повреждениями было обнаружено утром 3 декабря возле мусорного контейнера в лесопарковой зоне на востоке Москвы. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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