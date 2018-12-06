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На автодороге Вязьма — Калуга автомобиль занесло в кювет: двое погибших

Происшествия

За сутки на дорогах региона в автоавариях пострадали четыре человека

На автодороге Вязьма — Калуга автомобиль занесло в кювет: двое погибших
Иллюстрация: Фото УГИБДД по Калужской области
Место ДТП

Калуга, 6 декабря 2018, 10:39 — REGNUM  В Калужской области поездка на автомобиле стала смертельной для двух человек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделение пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД УМВД России по Калужской области, ДТП произошло днём 5 декабря.

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На 2-м км автодороги Вязьма — Калуга — Кожухово — с.з. Чкаловский водитель автомобиля Мitsubishi на заснежённой дороге не справился с управлением, иномарку занесло. Автомобиль столкнулся с правой обочиной, съехал в кювет и врезался в дерево.

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В результате ДТП погибли и водитель, и пассажир — 37-летняя женщина.

По информации Госавтоинспекции, 5 декабря на территории Калужской области было зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в результате которых четыре человека получили травмы различной степени тяжести, двое погибли.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября в Перемышльском районе Калужской области на трассе Калуга — Козельск автомобиль-внедорожник столкнулся с грузовиком МАЗ. В результате аварии пострадал один человек.

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Дорожно-транспортные происшествия
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