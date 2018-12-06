Сотрудницу алтайского минобрнауки подозревают в избиении детей

Барнаул, , 10:45 — REGNUM СУ СК РФ по Алтайскому краю предъявило новое обвинение в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении сотрудников детского сада «Хеппи Бэби», где издевались над детьми (данные с видеокамер зафиксировали, как маленьких воспитанников били, запирали в темных комнатах, толкали). Как следует из официального сообщения ведомства, под домашний арест попала бывшая воспитательница ясельной группы, а ныне — сотрудник министерства образования и науки Алтайского края.

«По версии следствия, с августа 2017 по апрель 2018 года обвиняемая и двое других педагогов, исполняя свои обязанности по воспитанию и уходу за малолетними воспитанниками частного детского учреждения, причиняли им физические и нравственные страдания путем систематического нанесения побоев и иных насильственных действий. Данные обстоятельства были достоверно известны заведующей детского сада, однако никаких мер по устранению данных нарушений руководителем учреждения не предпринималось», — пояснила старший помощник руководителя СУ Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

По её словам, уголовное дело в отношении чиновницы возбуждено по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет»). Также следователи проверяют причастность женщины к совершению преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание заведомо несовершеннолетнего лица»).

Данное известие уже получило широкий общественный резонанс по причине неоднократно высказываемых общественностью нареканиями, связанными с неудачными кадровыми назначениями в региональном правительстве.

Напомним, минобрнауки Алтайского края с ноября 2018 года возглавляет Максим Костенко. В команду нового губернатора он пришёл осенью 2018 года несмотря на то, что после его назначения (вначале — в качестве исполняющего обязанности) общественники указывали на сомнительные данные из биографии новоявленного чиновника, опубликованные на сайте АКИПРО — организации, в которой Максим Костенко работал ранее. Речь шла о сотрудничестве с иностранными организациями, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Позднее, в ходе пресс-конференции, Максим Костенко признал данный факт, однако заявил, что его биография была подана некорректно и о членстве в данных организациях речь никогда не шла.