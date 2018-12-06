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В Иркутске предстанет перед судом мать скончавшегося младенца

Происшествия

Дело направлено в суд

Иркутск, 6 декабря 2018, 10:34 — REGNUM  Женщина, которая обвиняется в причинении смерти по неосторожности своему ребенку, предстанет перед судом в Иркутске. Об этом сообщила областная прокуратура.

По данным следствия, подозреваемая отказалась от проведения антиретровирусной терапии новорожденному ребенку, являвшемуся носителем вируса иммунодефицита человека.

«Следствием установлено, что женщина… отказалась от медицинской помощи, что повлекло смерть ребенка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прокурор Ленинского района города утвердил соответствующее обвинительное заключение.

Дело направлено в суд.

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