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ВСУ ранили пенсионерку в ДНР

Происшествия

Женщина получила ранение в руку

Донецк, 6 декабря 2018, 10:24 — REGNUM  ВСУ 20 раз нарушили режим перемирия в Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки 5 декабря, сообщает пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, украинские каратели вели обстрел на двух направлениях из БМП, зенитных установок, гранатометов, стрелкового оружия и пулеметов. Под обстрел попали 17 населенных пунктов. Была ранена женщина 1933 года рождения, она получила осколочное ранение руки.

В общей сложности ВСУ применили 215 боеприпасов.

Напомним, украинские боевики каждый день несколько десятков раз обстреливают ДНР. Сутками ранее ВСУ выпустили по республике 94 единицы боеприпасов.

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Артобстрелы республик Донбасса
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