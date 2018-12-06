В Грузии полицейские задержали зятя президента страны

Тбилиси, , 10:19 — REGNUM Полицейские Тбилиси провели операцию, в результате которой был задержан Миндия Гогочури — супруг падчерицы президента Грузии Георгия Маргвелашвили. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.

Отмечается, что 29-летний Гогочури был задержан по месту жительства вместе со своим приятелем, которого разыскивали за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В ведомстве сообщили, что в доме зятя президента страны был найден бронежилет, а под окнами дома правоохранители обнаружили два выброшенных пистолета.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 6 июля зять президента Грузии Миндия Гогочури ранен в результате стрельбы в Тбилиси. После вооруженного нападения раненый был госпитализирован в республиканскую больницу, где его и прооперировали.

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