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В Грузии полицейские задержали зятя президента страны

Происшествия

В доме задержанного был найден бронежилет, а под окнами дома правоохранители обнаружили два выброшенных пистолета

Тбилиси, 6 декабря 2018, 10:19 — REGNUM  Полицейские Тбилиси провели операцию, в результате которой был задержан Миндия Гогочури — супруг падчерицы президента Грузии Георгия Маргвелашвили. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.

Отмечается, что 29-летний Гогочури был задержан по месту жительства вместе со своим приятелем, которого разыскивали за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В ведомстве сообщили, что в доме зятя президента страны был найден бронежилет, а под окнами дома правоохранители обнаружили два выброшенных пистолета.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 6 июля зять президента Грузии Миндия Гогочури ранен в результате стрельбы в Тбилиси. После вооруженного нападения раненый был госпитализирован в республиканскую больницу, где его и прооперировали.

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Политическая жизнь Грузии
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