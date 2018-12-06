В Астраханской области перевернулся автобус с 15 пассажирами

Астрахань, , 10:15 — REGNUM В Астраханской области 6 декабря в 6:50 на автодороге «Сеитовка — граница Республики Казахстан» перевернулся автобус ShenLong с 15 пассажирами. Как сообщила пресс-служба регионального управления МВД, полиция проводит проверку.

По предварительным данным, водитель не учёл сложные погодные условия, не справился с управлением и съехал на обочину.

В автобусе, сообщает пресс-служба МВД, находились работники службы безопасности одного из предприятий. По данным местных СМИ, в салоне находились сотрудники «Газпрома». В результате ДТП пострадали пятеро мужчин в возрасте от 32 до лет. Их доставили в Александро-Мариинскую областную клиническую больницу. Четверо мужчин находятся в состоянии средней степени тяжести — они получили ушибы и переломы. Ещё один пострадавший находится в тяжёлом состоянии.