ЧП на складе Amazon в США: пострадали десятки человек

Вашингтон, , 10:14 — REGNUM В американском штате Нью-Джерси были госпитализированы более 20 человек, которые работали на складе компании Amazon.com Inc. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

ЧП произошло в четверг, 6 декабря, в городе Роббинсвиль. По данным издания, причиной отравления сотрудников склада стал спрей для отпугивания медведей, который случайно распылила автоматическая система.

Отмечается, что всего пожаловались на проблемы со здоровьем 54 человека, из них 24 работника были госпитализированы в местные больницы.

В настоящее время выясняются подробности происшествия.

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