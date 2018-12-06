В Приангарье проводят проверку после смерти шестилетнего мальчика

Иркутск, , 10:12 — REGNUM В Иркутской области следователи проводят проверку по факту обнаружения тела шестилетнего мальчика без видимых телесных повреждений в селе Верхний Кукут, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

По данным следствия, в ночь на 6 декабря, во время пожара в местной школе, родители ребенка ушли из дома, оставив мальчика со старшей сестрой, предварительно заперев дверь.

«Утром тело мальчика было обнаружено примерно в 300 метрах от дома дедушки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что семья на учете в комиссии по делам несовершеннолетних не состоит. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принят процессуальное решение.

По данным местных СМИ, ребенок, вероятно, умер от переохлаждения, поскольку ночью стоял сильный мороз.

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