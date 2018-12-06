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В якутской Арктике без электричества и тепла остались 3800 человек

Происшествия

Теплоснабжение населённых пунктов муниципалитетов удалось восстановить, электроснабжение — пока нет

В якутской Арктике без электричества и тепла остались 3800 человек
Цитата из х/ф «Золотая лихорадка». Реж. Чарли Чаплин. 1925. США
Заледеневшее окно

Якутск, 6 декабря 2018, 10:17 — REGNUM  Авария на высоковольтной линии в Магаданской области оставила без света и тепла 3800 жителей Оймяконского района Якутии. Теплоснабжение домов удалось возобновить, работы по восстановлению подачи электроэнергии продолжаются, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Об аварии проинформировал Ситуационно-аналитический центр Минэнерго России. ЧП произошло на высоковольтной линии «Аркагалинская ГРЭС — Нера-Новая». Помимо жителей Оймяконского района без электричества также остались промышленные потребители. Ситуацию усугубляет низкая температура воздуха в муниципалитете, температура там составляет — 30 °C.

Телеканал «Якутия 24» со ссылкой на диспетчерскую службу района сообщило о планах подать электроснабжения по старой линии, которая тянется от села Аартык.

Как сообщало ИА REGNUM, крупная авария, случившаяся на объектах электроснабжения Якутии в марте 2018 года, оставила без электроэнергии около 69 тыс. человек. Тогда свет пропал сразу в четырёх районах республики.

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Аварии на электросетях
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