В якутской Арктике без электричества и тепла остались 3800 человек

Якутск, , 10:17 — REGNUM Авария на высоковольтной линии в Магаданской области оставила без света и тепла 3800 жителей Оймяконского района Якутии. Теплоснабжение домов удалось возобновить, работы по восстановлению подачи электроэнергии продолжаются, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Об аварии проинформировал Ситуационно-аналитический центр Минэнерго России. ЧП произошло на высоковольтной линии «Аркагалинская ГРЭС — Нера-Новая». Помимо жителей Оймяконского района без электричества также остались промышленные потребители. Ситуацию усугубляет низкая температура воздуха в муниципалитете, температура там составляет — 30 °C.

Телеканал «Якутия 24» со ссылкой на диспетчерскую службу района сообщило о планах подать электроснабжения по старой линии, которая тянется от села Аартык.

Как сообщало ИА REGNUM, крупная авария, случившаяся на объектах электроснабжения Якутии в марте 2018 года, оставила без электроэнергии около 69 тыс. человек. Тогда свет пропал сразу в четырёх районах республики.