Недалеко от Австралии произошло землетрясение магнитудой в 6 баллов

Канберра, , 09:59 — REGNUM На северо-востоке Австралии недалеко от острова Норфолк произошло землетрясение магнитудой 6 баллов, сообщает 6 декабря Reuters.

Эпицентр толчков находился на глубине 10 км. В настоящее время нет информации о жертвах среди населения, о ущербе причиненном инфраструктуре или последствиях в виде цунами.

Напомним, сегодня 6 декабря произошло другое землетрясение: толчкам подверглась Индонезия, часто страдающая от действий природных сил. Сила толчка составила 5.7 баллов. Информации о последствиях также пока нет.

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