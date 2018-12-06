Автобус с пассажирами врезался в грузовик в Москве

Москва, , 09:54 — REGNUM В Москве рейсовый автобус попал в дорожно-транспортную переделку. По информации столичного ГИБДД, авария произошла сегодня утром, 6 декабря, на Пролетарском проспекте.

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Здесь у дома № 2 автобус столкнулся с КамАзом. Уточняется, что в салоне автобуса находились 25 пассажиров. По предварительным данным, трое из них пострадали. Насколько серьёзные травмы получили люди, не уточняется.

На месте ДТП работают оперативные службы. Дорожные полицейский выясняют обстоятельства и причины аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, подобная авария произошла на западе Москвы в середине ноября. Автобус и КамАЗ столкнулись на пересечении Центральной улицы со 2-ой Рейсовой рядом с аэропортом «Внуково».В результате аварии никто не пострадал.

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