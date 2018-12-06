В чувашской спортшколе закрыт бассейн, в котором утонул ребёнок

Чебоксары, , 09:52 — REGNUM В чувашском Новочебоксарске продолжается расследование уголовного дела по факту гибели в бассейне девятилетнего мальчика. В ходе прокурорской проверки были выявлены нарушения, по инициативе прокуратуры суд приостановил работу бассейна, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Напомним, трагедия произошла утром 17 ноября 2018 года в бассейне новочебоксарского муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 2». Как ранее сообщало ИА REGNUM, было возбуждено уголовное дело, расследование ведёт следственное управление СКР. Согласно материалам дела, мальчик пришёл в бассейн с отцом, который остался ожидать его в холле. Находясь в бассейне, ребёнок ушёл под воду. Это заметили другие посетители и вытащили его из воды. Несмотря на все попытки оказать первую помощь, мальчик скончался.

По данному факту была инициирована прокурорская проверка. Надзорным ведомством установлено, что в нарушение закона дежурный медперсонал в учреждении во время работы бассейна отсутствовал, медицинское наблюдение за безопасностью проведения занятий и тренировок не велось. Кроме того, при оказании платных услуг бассейна не было обеспечено наличие инструктора по плаванию, отсутствовали специальные приспособления для спасения (спасательные круги, плавающие носилки).

Прокуратурой в отношении руководителя учреждения возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ («Нарушение исполнителем требований технических регламентов, повлекшие причинение вреда жизни или здоровью граждан, либо создавшие угрозу причинения такого вреда»), в адрес главы администрации города внесено представление об устранении нарушений закона. По результатам рассмотрения директор спортшколы оштрафован на 20 тыс. рублей.

Кроме того, в суд направлен иск о запрете эксплуатации бассейна до устранения указанных нарушений. В настоящее время по ходатайству прокуратуры деятельность бассейна временно приостановлена.

Читайте ранее в этом сюжете: В Чувашии устанавливают виновных в гибели мальчика в бассейне