В Удмуртии нашли тело новорожденного ребенка

Воткинск, Удмуртия, 6 декабря 2018, 09:40 — REGNUM Тело новорожденного ребенка обнаружено в городе Воткинске. Возбуждено уголовное дело об убийстве новорожденного матерью, сообщает 6 декабря пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.
Детский труп нашли 3 декабря возле мусорных баков завернутым в пакет. Тело ребенка находилось возле от дома № 2 «б» по улице Глинки.
Экспертиза показала, что младенец родился живым. Точная причина его смерти устанавливается.
Читайте также: Пара белгородцев убила собственных внуков
Преступление классифицировано по статье 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка». В настоящее время правоохранители ищут мать младенца.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее расследование убийства новорожденного завершили в Липецкой области. В преступлении обвиняют мать — местную жительницу, которая имеет троих детей.
Читайте также: Многодетную липчанку будут судить за убийство новорождённой дочери