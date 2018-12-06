В Удмуртии нашли тело новорожденного ребенка

Воткинск, Удмуртия, , 09:40 — REGNUM Тело новорожденного ребенка обнаружено в городе Воткинске. Возбуждено уголовное дело об убийстве новорожденного матерью, сообщает 6 декабря пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Детский труп нашли 3 декабря возле мусорных баков завернутым в пакет. Тело ребенка находилось возле от дома № 2 «б» по улице Глинки.

Экспертиза показала, что младенец родился живым. Точная причина его смерти устанавливается.

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Преступление классифицировано по статье 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка». В настоящее время правоохранители ищут мать младенца.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее расследование убийства новорожденного завершили в Липецкой области. В преступлении обвиняют мать — местную жительницу, которая имеет троих детей.

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