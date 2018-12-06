Приангарье. Водоснабжение в Вихоревке восстановлено

Вихоревка, Иркутская область, , 09:12 — REGNUM Коммунальщикам удалось отогреть участок трубы, перемёрзшей в результате сорокаградусных морозов, и восстановить водоснабжение в Вихоревке (Иркутская область). Об этом извещает сайт регионального правительства со ссылкой на главу муниципалитета Николая Дружинина.

По словам чиновника, в ночь на 5 декабря, когда в городе произошло коммунальное ЧП, столбик термометра опустился до отметки минус 43 градуса. Из-за перемерзания участка водовода длиной около 70 метров нарушилось холодное водоснабжение тринадцати жилых домов, городской больницы, двух детских садов. Отогреть трубу удалось только к вечеру.

Поэтапное подключение объектов началось с больницы, после промывки труб. В настоящее время котельная «Водогрейная» работает в штатном режиме.

Напомним, ранее сайт Tkgorod.ru со ссылкой на очевидцев сообщил, что из-за отсутствия воды городская больница отказывалась принимать больных для проведения хирургических операций и прочих медицинских манипуляций. Местные жители опасались, что что вслед за холодной водой в домах могут исчезнуть отопление и горячая вода.

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