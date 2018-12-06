Воры-верхолазы вынесли из офиса на юге Москвы 9 млн рублей

Москва, , 08:47 — REGNUM Из офиса на юге Москвы двое неизвестных выкрали из сейфа около 9 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе московского ГУ МВД РФ.

В ведомстве уточнили, что воры в масках поднялись на второй этаж здания по улице 6-я Радиальная по водосточной трубе.

«Оперативники выяснили, что по указанному адресу двое неизвестных в масках по водосточной трубе поднялись на второй этаж и проникли в офис организации», — цитирует слова представителя пресс-службы агентство «Москва».

Отмечается, что злоумышленники сначала срезали петли сейфа при помощи «болгарки», а затем выкрали 1,5 млн рублей предприятия и еще около 7,4 млн, принадлежавших гендиректору компании.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, правоохранители устанавливают личности грабителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 2 декабря на ул. Мельникова в Москве из иномарки украли сумку с 3 млн рублей. Хозяин сумки сразу после обнаружения пропажи обратился в ОВД «Таганский».

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