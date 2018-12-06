В миграционной тюрьме США скончался гражданин России

Джексонвилль, США, , 08:33 — REGNUM В больнице города Джексонвилль (штат Флорида, США) скончался находившийся под стражей гражданин России. Об этом сообщает пресс-служба Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE).

Отмечается, что причиной смерти 56-летнего Германа Волкова стала сердечная недостаточность. В ведомстве сообщили, что неоднократно судимый мужчина находился под стражей за нарушение миграционного законодательства США. Следует отметить, что решение о его высылке было принято еще в декабре 2017 года, с тех пор Волков содержался в тюрьме.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре на территории Соединенных Штатов скончался еще один гражданин России. Стало известно, что ранее мужчина после попытки самоубийства был госпитализирован в одну из больниц города Такома в штате Вашингтон.

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