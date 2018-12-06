Утечку ядовитого газа устранили на железной дороге в Забайкалье

Станция Карымская, Забайкальский край, , 08:27 — REGNUM Контейнер с этантиолом, находившемся в составе грузового поезда, дал течь на станции Карымская в Забайкальском крае. Для того, чтобы устранить ЧП, посетителей вокзала пришлось эвакуировать. Подробности сообщает сегодня, 6 декабря, ИА «Чита.ру» со ссылкой на собственные источники в органах власти.

Железнодорожный состав с ядовитым газом (этантиол относится к третьему классу опасности и в больших количествах может вызывать головную боль, тошноту и потерю координации) направлялся в Иркутск. После обнаружения утечки вагон, где находился контейнер, отцепили от основного состава и отогнали на тупиковый путь, где им смогли заняться сотрудники «Экоспаса».

По данным пресс-службы Забайкальского линейного управления МВД на транспорте, после того, как вагон перевезли на безопасное расстояние, вокзал возобновил работу в штатном режиме.