В миграционной тюрьме США умер гражданин России

Джексонвилль, США, , 08:18 — REGNUM В Соединённых Штатах умер заключённый, гражданин РФ. Как уточнили в управлении по иммиграционной и таможенной политике США, 56-летний Герман Волков, который находился под стражей в миграционной тюрьме в штате Флорида, скончался в больнице города Джексонвилль.

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Сообщается, что за два дня до этого мужчина отказался от очередной госпитализации и принял решение прекратить всё дальнейшее медицинское лечение. Гражданин РФ находился в центре временного содержания под наблюдением врачей. В настоящее время точная причина смерти Волкова устанавливается, при этом отмечается, что, вероятнее всего, он умер по естественным причинам. У заключённого остановилось сердце, медики не смогли его спасти.

В миграционной тюрьме Флориды Волков, который уже имел несколько судимостей, находился и с июня 2017 года из-за истечения срока действия неиммиграционной визы. Год назад суд принял решение о его депортации в Россию. В ожидании высылки из США мужчина находился под стражей.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре стало известно о смерти ещё одного гражданина РФ в США. Он скончался в одном из медицинских центров города Такома в штате Вашингтон. Уточняется, что заключённый в американской колонии гражданин России Мергенсан Омар умер в больнице 24 ноября, куда был госпитализирован после попытки самоубийства.

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