Четверо бандитов задержаны за разбой и пытки в Подмосковье

Москва, , 08:11 — REGNUM Полиция пресекла деятельность банды, члены которой подозреваются в разбойных нападениях, грабежах и насилии, совершенных в Московской области. Об этом сообщила 6 декабря официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она рассказала, что с июня 2016 года по ноябрь 2018 года бандиты проникали в дома, нападали на хозяев и, путем угроз и насилия, узнавали местонахождение ценных вещей. Злоумышленники забирали деньги, ювелирные изделия, дорогостоящие часы и банковские карты, после чего скрывались с места преступления.

К настоящему моменту установлены обстоятельства шести нападений на дома, четырех краж и грабежа в Истринском и Красногорском районах Подмосковья. Ущерб оценивается примерно в 11 млн рублей.

Возбуждены уголовные дела по статьям о разбое, грабеже и краже. Четверо членов банды в возрасте от 26 до 33 лет задержаны в Кабардино-Балкарии и доставлены в Москву.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября гендиректор одной из коммерческих организаций подвергся разбойному нападению на северо-западе Москвы. Мужчину избили и отобрали у него крупную сумму денег, часы и телефон. Полиция разыскивает преступников.

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