В центре Москвы произошло ДТП с бетономешалкой

Москва, , 07:43 — REGNUM В центре Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие с бетономешалкой, сообщает 6 декабря РЕН ТВ.

По данным телеканала, грузовой автомобиль перевернулся в районе шоссе Энтузиастов из-за снегопада.

По данным ГИБДД, водитель транспортного средства не справился с управлением, пострадавших нет. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ленинградской области бетономешалка опрокинулась на два легковых автомобиля, которые двигались навстречу. В результате ДТП погиб один человек, двоих госпитализировали.

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