В Камне-на-Оби введён режим ЧС по теплу

Камень, Алтайский край, , 07:32 — REGNUM В связи с нестабильной ситуацией по теплоснабжению в Камне-на-Оби (Алтайский край) для органов управления муниципального звена Каменского района территориальной подсистемы РСЧС введён режим чрезвычайной ситуации. По словам начальника ГО и ЧС районной администрации Сергея Умярова, которого цитируют «Каменские известия», данное решение принято для создания неснижаемого запаса топлива на котельных Каменского района в период праздничных дней и новогодних каникул 2018−2019.

Известно, что в ходе заседания чрезвычайной комиссии, которое прошло накануне, 4 декабря, отмечалось, что для обеспечения теплоснабжением населения и предприятий города правительство Алтайского края выделило Каменскому району 25 миллионов рублей. Аналогичную сумму Камень получал от края и ранее.

Как уже сообщало ИА REGNUM, пришедшие в регион 30-градусные морозы почему-то застали чиновников и коммунальщиков врасплох. Как позднее выяснилось, холодными трубы отопления в квартирах, школах и детских садах жителей Камня стали по причине несвоевременного заведённого угля в котельные МУП «Теплосети». Сергей Умяров связывает возникшую ситуацию с халатностью городских хозяйствующих субъектов.