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ВСУ обстреляли три населенных пункта в ЛНР

Происшествия

В ход шли минометы, гранатометы и стрелковое оружие

ВСУ обстреляли три населенных пункта в ЛНР
Иллюстрация: Mil.gov.ua
Украинский силовик

Луганск, 6 декабря 2018, 07:20 — REGNUM  Украинские каратели пять раз обстреляли Луганскую Народную Республику (ЛНР) за сутки 5 декабря, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, под обстрел попали населенные пункты Золотое, Лозовое, Желобок. ВСУ вели огонь из минометов калибра 82 мм, станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним, ВСУ ежедневно обстреливают независимые республики Донбасса, несмотря на Минские соглашения и перемирие. Так, сутками ранее украинские боевики обстреляли ЛНР шесть раз, под обстрел попали шесть населенных пунктов.

Помимо обстрелов ВСУ также применяют боевые беспилотные летательные аппараты для нанесения ударов по республике.

Читайте ранее в этом сюжете: Украинские каратели шесть раз нарушили перемирие в ЛНР

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