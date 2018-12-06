Четверг, 6 Декабря 2018 года
08:33:46 МСК

После крушения самолетов США у берегов Японии спасли одного человека

Происшествия

5 декабря у берегов Японии во время учебного полета разбились сразу два американских военных самолета — транспортный самолет-заправщик КС-130 и истребитель-бомбардировщик F/A-18

Токио, 6 декабря 2018, 07:18 — REGNUM  После столкновения двух самолетов Военно-морских сил (ВМС) США у берегов Японии пока удалось спасти только одного военнослужащего. Об этом сообщается на странице в соцсети Twitter американского Корпуса морской пехоты.

«Один военнослужащий … проходит медицинское обследование», — говорится в сообщении.

В настоящее время у берегов Японии проводится операция по поиску еще шести военнослужащих, находившихся на борту рухнувших самолетов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 декабря у берегов Японии во время учебного полета разбились сразу два американских военных самолета — транспортный самолет-заправщик КС-130 и истребитель-бомбардировщик F/A-18.

Читайте также: У берегов Японии разбились американские военные самолеты

Читайте развитие сюжета: Крушение самолетов США у берегов Японии: спасатели нашли второго военного

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиапроисшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить