После крушения самолетов США у берегов Японии спасли одного человека

Токио, , 07:18 — REGNUM После столкновения двух самолетов Военно-морских сил (ВМС) США у берегов Японии пока удалось спасти только одного военнослужащего. Об этом сообщается на странице в соцсети Twitter американского Корпуса морской пехоты.

«Один военнослужащий … проходит медицинское обследование», — говорится в сообщении.

В настоящее время у берегов Японии проводится операция по поиску еще шести военнослужащих, находившихся на борту рухнувших самолетов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 декабря у берегов Японии во время учебного полета разбились сразу два американских военных самолета — транспортный самолет-заправщик КС-130 и истребитель-бомбардировщик F/A-18.

Читайте также: У берегов Японии разбились американские военные самолеты

Читайте развитие сюжета: Крушение самолетов США у берегов Японии: спасатели нашли второго военного