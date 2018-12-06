Алтайские чиновники ответят за коммунальное ЧП в Змеиногорске

Змеиногорск, Алтайский край, , 07:02 — REGNUM Ненадлежащее исполнение должностных обязанностей сотрудниками администрации Змеиногорского района, Змеиногорска и МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Змеиногорского района» привело к срыву отопительного сезона. О возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность») известило СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Напомним, коммунальное ЧП на теплосетях, в результате которого более 600 жителей (в том числе более 100 детей) остались без отопления? произошло в ночь на 5 декабря, когда температура воздуха составляла — 30 °C. По данным газеты «Змеиногорский вестник», старые сети не выдержали напора новой модульной котельной.

Вероятно, первоначально чиновники и коммунальщики рассчитывали самостоятельно справиться с аварией, потому что в ГУ МЧС по Алтайскому краю сигнал о происшествии поступил лишь к утру 5 декабря, а ближе к вечеру спасатели известили, что главой района введён режим повышенной готовности.

Для содействия в ликвидации аварийной ситуации на объектах теплоснабжения Змеиногорска «Алтайкрайэнерго» и филиалом «МРСК Сибири» — «Алтайэнерго» направлены шесть ремонтных бригад в составе 27 человек и необходимая техника (в том числе девять тепловых пушек).

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