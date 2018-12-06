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После пожаров в Калифорнии 11 человек числятся пропавшими без вести

Происшествия

К настоящему моменту установлено местонахождение 3 175 человек

После пожаров в Калифорнии 11 человек числятся пропавшими без вести
Иллюстрация: U.S. Department of Agriculture
Лесной пожар

Вашингтон, 6 декабря 2018, 05:57 — REGNUM  Пропавшими без вести в результате пожаров в Калифорнии до сих пор числятся 11 человек, сообщает региональное управление лесного хозяйства и пожарной охраны.

Уточняется, что на данный момент насчитывается 85 погибших. Место 3 175 калифорнийцев уже удалось установить.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце ноября американский министр внутренних дел Райан Зинке заявил, что материальный ущерб от пожаров на севере штата оценивается в миллиарды долларов.

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Лесные пожары в Калифорнии
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