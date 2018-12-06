На ферме в Хабаровском крае произошел крупный пожар

Хабаровск, , 05:49 — REGNUM В Ванинском районе Хабаровского края на ферме случился крупный пожар, сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС.

Сообщается, что на ферме загорелся деревянный коровник. Огнем была охвачена площадь более 1500 квадратных метров. Пожар был ликвидирован, люди не пострадали.

Отмечается, что в здании находились 45 коров и 100 свиней, однако о дальнейшей их судьбе не сообщается. В настоящее время выясняются все причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря в Невском районе Санкт-Петербурга случился пожар на складе с бумажной продукцией. Огнем была охвачена площадь около 350 кв. метров.

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