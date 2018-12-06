В Екатеринбурге ликвидировали пожар в студенческом общежитии

Екатеринбург, , 05:36 — REGNUM Пожар ликвидирован в общежитии экономико-технологического колледжа в Екатеринбурге, сообщили 6 декабря в пресс-службе управления МЧС РФ по Свердловской области.

Возгорание в здании на улице Войкова началось 6 декабря в 00:35 (время местное). На место ЧП выехали пожарные расчеты: 12 человек и три единицы техники.

«До прибытия пожарных из общежития самостоятельно эвакуировались 200 человек. Возгорание в шахте дымоудаления на площади 0,5 кв. м было оперативно потушено персоналом общежития до прибытия пожарных», — сообщили в МЧС РФ.

ЧП обошлось без пострадавших благодаря автоматической пожарной сигнализации и действиям огнеборцев. Причина возгорания выясняется.

Напомним, по данным МЧС РФ, за сутки 5 декабря в Свердловской области зафиксировано шесть техногенных пожаров, причем все — в жилом секторе.

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