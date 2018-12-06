Четверг, 6 Декабря 2018 года
06:51:02 МСК

В Екатеринбурге ликвидировали пожар в студенческом общежитии

Происшествия

Из здания эвакуировали двести человек

Екатеринбург, 6 декабря 2018, 05:36 — REGNUM  Пожар ликвидирован в общежитии экономико-технологического колледжа в Екатеринбурге, сообщили 6 декабря в пресс-службе управления МЧС РФ по Свердловской области.

Возгорание в здании на улице Войкова началось 6 декабря в 00:35 (время местное). На место ЧП выехали пожарные расчеты: 12 человек и три единицы техники.

«До прибытия пожарных из общежития самостоятельно эвакуировались 200 человек. Возгорание в шахте дымоудаления на площади 0,5 кв. м было оперативно потушено персоналом общежития до прибытия пожарных», — сообщили в МЧС РФ.

ЧП обошлось без пострадавших благодаря автоматической пожарной сигнализации и действиям огнеборцев. Причина возгорания выясняется.

Напомним, по данным МЧС РФ, за сутки 5 декабря в Свердловской области зафиксировано шесть техногенных пожаров, причем все — в жилом секторе.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Челябинска помогут жильцам сгоревшего общежития

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары и разрушения в общежитиях
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить