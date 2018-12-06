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Резкий рост изнасилований и покушений на них: нижегородская статистика

Происшествия

Итоги 10 месяцев 2018 года

Нижний Новгород, 6 декабря 2018, 05:26 — REGNUM  Общее количество преступлений в Нижегородской области за десять месяцев 2018 года относительно того же периода 2017 года снизилось на 2,2%, до 34 815. При этом наблюдался резкий рост показателей по изнасилованиям и покушениям на них — в 1,9 раза. Нижегородстат подвёл итоги наблюдения за зарегистрированными преступлениями в январе-октябре 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Общая численность зарегистрированных преступлений в регионе за десять месяцев составила 34 815, из них 13 555 — это кражи, что на 6,6% меньше, чем год назад, 3766 — мошенничества (снижение на 13,5%), 3052 — преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков (спад на 17,8%). Также на 15% сократилось число грабежей, до 1012 случаев, на 12% число неправомерных завладений автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, до 316 случаев.

По личности преступников за десять месяцев также наблюдались изменения. Чаще стали совершать правонарушения женщины — на 10,4% (выявлено 2207 лиц), граждане, не имеющие постоянного источника дохода, — на 0,8% (8672 лица) и ранее уже совершавшие преступления — на 0,6% (7688). Наблюдался резкий спад преступности среди несовершеннолетних — на 11,5% (до 522 лиц).

При этом в регионе существенно относительно 2017 года выросло число изнасилований и покушений на них — сразу в 1,9 раза, до 82 случаев.

Напомним, резонансное дело расследуется в Уфе: трёх полицейских обвинили в изнасиловании 23-летней коллеги — дознавателя в отделе полиции по Уфимскому району. По версии следствия, это произошло в ночь на 30 октября. Все трое подозреваемых уволены из органов внутренних дел, находятся под арестом, в отношении них возбуждены уголовные дела.

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