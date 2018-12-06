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Двое беженцев нападали на автобусы в Финляндии

Происшествия

Случаями нападения занимается полиция

Хельсинки, 6 декабря 2018, 05:09 — REGNUM  Двое беженцев, которым финские власти отказали в предоставлении убежища, напали на водителей автобусов в двух городах страны, сообщает телеканал MTV3.

Сообщается, что случаями нападения уже занимается полиция Финляндии. Один из инцидентов произошел в городе Уурайнен: один из пассажиров поднялся со своего места и начал мешать водителю управлять автобусом. Его остановили другие пассажиры, которые впоследствии и передали его сотрудникам правоохранительных органов.

Второй похожий инцидент произошел в городе Лоймаа, однако там автобус на дороге задел другой автомобиль. В результате происшествия никто не пострадал.

По данным телеканала, в настоящее время правоохранители не рассматривают нападения как террористические акты, однако до конца не исключают эту версию. Также в качестве одной из версий фигурирует злоупотребление беженцами наркотических веществ.

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Миграция, гражданство, паспортизация
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