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В Сербии зажарили козу, съевшую семейные сбережения

Происшествия

Хозяева откладывали деньги на приобретение земельного участка

В Сербии зажарили козу, съевшую семейные сбережения

Белград, 6 декабря 2018, 02:09 — REGNUM  В Сербии коза по кличке Белка съела около 20 тысяч евро наличными у своих хозяев, которые откладывали деньги на покупку земельного участка, сообщает Аrandjelovacinfo.

Сообщается, что хозяева козы выложили деньги на стол и ждали продавца для подписания контракта на покупку земельного участка. В момент, когда за деньгами никто не следил, коза зашла в дом и съела все деньги со стола. После произошедшего, хозяева решили зажарить козу и съесть.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле в Японии был съеден гигантский Тихоокеанский осьминог Рабьо, предсказавший результаты национальной команды на ЧМ-2018.

Читайте ранее в этом сюжете: В Японии съели осьминога-оракула, предсказавшего результаты сборной на ЧМ

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