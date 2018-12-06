В Сербии зажарили козу, съевшую семейные сбережения

Белград, , 02:09 — REGNUM В Сербии коза по кличке Белка съела около 20 тысяч евро наличными у своих хозяев, которые откладывали деньги на покупку земельного участка, сообщает Аrandjelovacinfo.

Сообщается, что хозяева козы выложили деньги на стол и ждали продавца для подписания контракта на покупку земельного участка. В момент, когда за деньгами никто не следил, коза зашла в дом и съела все деньги со стола. После произошедшего, хозяева решили зажарить козу и съесть.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле в Японии был съеден гигантский Тихоокеанский осьминог Рабьо, предсказавший результаты национальной команды на ЧМ-2018.

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