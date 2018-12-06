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В Новой Москве прогремели выстрелы, есть пострадавший

Происшествия

Мужчина получил ранение из травматического оружия

Москва, 6 декабря 2018, 00:47 — REGNUM  Мужчина с огнестрельным ранением госпитализирован в Новой Москве (ТиНАО), передает РЕН-ТВ.

Выстрел прогремел около автомойки 5 декабря. По данным СМИ, ранен мужчина был в ходе конфликта с другим человеком. Проводится доследственная проверка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 декабря в деревне Трусово (Истринский район, Московская область) полиция пресекла встречу участников уголовно-преступной среды.

Читайте ранее в этом сюжете: Полиция Подмосковья разогнала сходку криминальных авторитетов

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