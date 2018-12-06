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В Париже арестовали вандалов за погром в музее Триумфальной арки

Происшествия

Обвинения предъявлены 13 вандалам

В Париже арестовали вандалов за погром в музее Триумфальной арки
Benh LIEU SONG
Триумфальная арка. Париж

Париж, 6 декабря 2018, 00:31 — REGNUM  Три вандала, задержанные за разграбление музея Триумфальной арки во время протестов «желтых жилетов», арестованы, пишет Le Figaro.

Из 13 задержанных вандалов десять помещены под судебный контроль. Всем фигурантам предъявлены обвинения.

Напомним, нападение на Триумфальную арку произошло во время протестов против повышения французскими властями цен на топливо. Были повреждены некоторые артефакты в музее арки, на ее стенах вандалы оставили надписи.

2 декабря президент Франции Эммануэль Макрон побывал на месте, чтобы посмотреть, что сделали вандалы.

Читайте ранее в этом сюжете: El Mundo: «Желтые жилеты» загнали в угол президента Франции

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Протесты во Франции
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