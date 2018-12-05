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Министр культуры Черногории попал в ДТП в Турции

Происшествия

В автомобиль Александра Богдановича врезалась машина его охраны

Стамбул, Турция, 5 декабря 2018, 23:26 — REGNUM  Автомобиль министра культуры Черногории Александра Богданович попал в аварию в Стамбуле, передаёт 5 декабря CNN Turk.

По информации телеканала, в машину, в который находился министр, врезался автомобиль его охраны, двигавшийся следом. Других подробностей произошедшего не приводится.

Сообщается, что Богданович в результате аварии не пострадал, тем не менее он и находившийся с ним в машине подчинённый были доставлены в больницу, где их осмотрели медики.

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Дорожно-транспортные происшествия
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