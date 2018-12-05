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В пригороде Рима взорвалась автозаправка, есть погибшие

Происшествия

Погибли как минимум двое человек, несколько человек получили ранения

В пригороде Рима взорвалась автозаправка, есть погибшие
skeezy
Пожар

Рим, 5 декабря 2018, 22:24 — REGNUM  В пригороде Рима произошел мощный взрыв на автозаправке, погибли как минимум двое человек, несколько человек получили ранения, 5 декабря передает агентство Associated Press.

По сообщению полиции, взрыв произошел на заправке у магистральной трассы Салария во время выгрузки топлива из бензовоза.

В настоящий момент пожар потушен, в ликвидации последствий взрыва и пожара приняли участие несколько пожарных команд и спасатели.

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