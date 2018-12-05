Среда, 5 Декабря 2018 года
22:18:23 МСК

В Чили зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2

Происшествия

Условий для появления цунами не наблюдается

Сантьяго, 5 декабря 2018, 22:01 — REGNUM  Землетрясение средней силы, произошедшее в Чили, ощутили в столице страны Сантьяго, сообщает 5 декабря чилийская спасательная служба.

Подземные толчки классифицированы как землетрясение средней силы. Магнитуда землетрясения достигала 5,2.

Очаг сейсмических толчков располагался в 17 километрах к юго-востоку от Сан-Антонио.

Колебания земной поверхности ощутили жители столичного города Сантьяго, а также население Кокимбо, Вальпараисо, О'Хиггинс и Мауле.

Угрозы цунами не наблюдается. Сообщений о жертвах и разрушениях пока не поступало.

Читайте ранее в этом сюжете: Сенатор от Аляски о последствиях землетрясения: «Экстраординарно»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Землетрясения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить