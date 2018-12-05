В Чили зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2

Сантьяго, , 22:01 — REGNUM Землетрясение средней силы, произошедшее в Чили, ощутили в столице страны Сантьяго, сообщает 5 декабря чилийская спасательная служба.

Подземные толчки классифицированы как землетрясение средней силы. Магнитуда землетрясения достигала 5,2.

Очаг сейсмических толчков располагался в 17 километрах к юго-востоку от Сан-Антонио.

Колебания земной поверхности ощутили жители столичного города Сантьяго, а также население Кокимбо, Вальпараисо, О'Хиггинс и Мауле.

Угрозы цунами не наблюдается. Сообщений о жертвах и разрушениях пока не поступало.

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