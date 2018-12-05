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В Киеве почти 200 зданий остались без отопления

Происшествия

Днём ранее произошла ещё более крупная авария

В Киеве почти 200 зданий остались без отопления
Пьер Эдуар Фрер. Холодный день 1858

Киев, 5 декабря 2018, 21:07 — REGNUM  В Киеве на Оболони произошла авария на теплотрассе, в результате без тепла остались 186 зданий, сказано 5 декабря на сайте Оболонской районной администрации.

Отопления нет в 160 жилых домах, в шестнадцати детских садах и десяти школах района. Коммунальщики ведут работы по ремонту теплотрассы.

Напомним, 4 декабря 2018 года в Киеве произошла ещё более масштабная авария в Соломенском районе города. Без тепла остались почти 750 зданий.

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Власти города признали катастрофическое состояние инфраструктуры украинской столицы.

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Проблемы ЖКХ Украины
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