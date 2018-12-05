Забастовка в Лабытнанги: на Ямале продолжаются «зарплатные» волнения

Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, , 19:11 — REGNUM В ЯНАО 5 декабря семеро работников ООО «Жилстрой» объявили забастовку в связи с неполучением заработной платы с сентября по ноябрь. По данному факту прокуратурой автономного округа незамедлительно организованы проверочные мероприятия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

О причинах приостановки работы сотрудники ООО «Жилстрой» уведомили руководство. Они намерены возобновить выполнение своих должностных обязанностей на следующий день после получения письменного подтверждения о выплате зарплаты, сообщает ИА «Север-Пресс». Кстати, строители поставили четыре дома, готовится к сдаче пятый.

По словам бастующих, руководитель предприятия постоянно проживает в Белоруссии, а строители, между тем, прописаны в Салехарде и Лабытнанги. Директор, который координирует работу фирмы на Ямале, по словам работников, об отсутствии денег. Не платят даже отпускникам, говорят бастующие.

Кроме того, сотрудники ООО «Жилстрой» уже имеют опыт обращения в Следственный комитет за помощью в получении заработной платы. Аналогичная ситуация с задержкой выплат на три месяца уже была на фирме два года тому назад.

В администрации Лабытнанги сообщают о намеченном совещании с участием представителей фирмы-должника и надзорных органов.

Напомним, что с 4 декабря на Русском месторождении ЯНАО бастуют вахтовики ООО «ССГ Урал». К разрешению ситуации с долгами по зарплате вахтовикам подключились местные власти и прокуратура Ямала. В конце ноября бастовали вахтовики на Песцовом месторождении ЯНАО. Причём успешно: 196 работникам ООО «СК Север» выплачено 12,9 млн рублей долгов по зарплате.

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