Глава минприроды Чувашии получил представление за водоохранные зоны

Чебоксары, , 18:50 — REGNUM Минприроды Чувашии получило представление за отсутствие границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос трёх рек. Суд удовлетворил иск о возложении на министерство обязанности по определению и установлению границ, сообщает Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура.

Речь идёт об установлении водоохранных зон рек Аря в Урмарском районе (левый приток Свияги), Соломинка в Янтиковском районе (правый приток реки Аль) и Черноречка в Ибресинском районе.

«Проверка показала, что министерством природных ресурсов и экологии Чувашской Республики границы водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы водных объектов не установлены, специальные информационные знаки не размещены. Природоохранным прокурором в адрес министра внесено представление», — говорится в сообщении.

Так как нарушения устранены не были, природоохранный прокурор обратился в суд с иском о возложении на минприроды обязанности определить, описать и установить на местности границы водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы водных объектов. Решением суда требования прокурора удовлетворены.

Отметим, что водоохранная зона — это территория, которая примыкает к береговой линии моря, реки, озера, водохранилища. На ней устанавливается специальный режим ведения хозяйственной и иной деятельности с целью предотвращения загрязнения, заиления и истощения его вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов.

Напомним, что в ряде регионов Поволжья после прокурорской проверки и судебных разбирательств сносятся постройки, появившиеся в береговой полосе. Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Саратовской области был снесён торговый центр, перекрывший свободный доступ к воде и береговой полосе. Объект был демонтирован. Также былоснесено двухэтажное каменное строение и постройки, возведенные в пределах 20-метровой береговой полосы Волгоградского водохранилища.