Взрыв на АЗС в Италии: двое погибших, 15 раненых

Рим, , 18:44 — REGNUM В результате взрыва и пожара на автозаправочной станции в окрестностях города Риети погибли двое и пострадали по меньшей мере 15 человек, сообщает информагентство Ansa в среду, 5 декабря.

На месте происшествия работают сотрудники пожарной службы и скорой помощи. Среди пострадавших есть в том числе и пожарные.

Движение по трассе, где расположена данная АЗС, приостановлено. Раненых отправляют в ожоговые центры крупных госпиталей региона Лацио.

Причины происшествия пока не установлены. По предварительной информации, на АЗС произошел взрыв бензовоза.