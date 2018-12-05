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Взрыв на АЗС в Италии: двое погибших, 15 раненых

Происшествия

Причины взрыва пока не установлены

Рим, 5 декабря 2018, 18:44 — REGNUM  В результате взрыва и пожара на автозаправочной станции в окрестностях города Риети погибли двое и пострадали по меньшей мере 15 человек, сообщает информагентство Ansa в среду, 5 декабря.

На месте происшествия работают сотрудники пожарной службы и скорой помощи. Среди пострадавших есть в том числе и пожарные.

Движение по трассе, где расположена данная АЗС, приостановлено. Раненых отправляют в ожоговые центры крупных госпиталей региона Лацио.

Причины происшествия пока не установлены. По предварительной информации, на АЗС произошел взрыв бензовоза.

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Зарубежная хроника
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