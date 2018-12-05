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Возле детского санатория в Анапе уничтожили якорную мину

Происшествия

Мину обнаружили дайверы и сообщили в правоохранительные органы

Анапа, Краснодарский край, 5 декабря 2018, 18:18 — REGNUM  Якорную мину времен Великой Отечественной войны уничтожили минеры в акватории Черного моря в Анапе Краснодарского края. 5 декабря, как сообщила пресс-служба мэрии города, опасная находка была уничтожена.

Мину нашли дайверы в акватории вблизи детского санатория «Бимлюк», они же сообщили о ней в правоохранительные органы. 5 декабря территорию от пансионата «Кристалл» до санатория «Голубые ели» оцепили сотрудники полиции и казаки, здесь же дежурили сотрудники МЧС.

Уничтожение мины проводили специалисты по обезвреживанию Черноморской военно-морской базы из Новороссийска. Как сообщается, операция по уничтожению боеприпаса прошла успешно.

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Обнаружение и разминирование снарядов и боеприпасов
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