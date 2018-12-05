Возле детского санатория в Анапе уничтожили якорную мину

Анапа, Краснодарский край, , 18:18 — REGNUM Якорную мину времен Великой Отечественной войны уничтожили минеры в акватории Черного моря в Анапе Краснодарского края. 5 декабря, как сообщила пресс-служба мэрии города, опасная находка была уничтожена.

Мину нашли дайверы в акватории вблизи детского санатория «Бимлюк», они же сообщили о ней в правоохранительные органы. 5 декабря территорию от пансионата «Кристалл» до санатория «Голубые ели» оцепили сотрудники полиции и казаки, здесь же дежурили сотрудники МЧС.

Уничтожение мины проводили специалисты по обезвреживанию Черноморской военно-морской базы из Новороссийска. Как сообщается, операция по уничтожению боеприпаса прошла успешно.