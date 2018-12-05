Среда, 5 Декабря 2018 года
19:20:05 МСК

Полиция Фоджи задержала шестерых цыган за принуждение к проституции

Происшествия

Один из задержанных пытался продать собственного ребенка за 28 тысяч евро

Фоджа, Италия, 5 декабря 2018, 17:58 — REGNUM  Полиция Фоджи задержала шестерых обитателей цыганского лагеря за принуждение несовершеннолетних граждан к проституции, передает Il Giornale в среду, 5 декабря.

В полиции сообщили, что «в рабстве» у преступников находились три гражданина в возрасте от 16 до 17 лет. «Хозяева» не выпускали их из лагеря и регулярно избивали.

Одному из задержанных также будет предъявлено обвинение в попытке продажи собственного ребенка знакомому гражданину за 28 тысяч евро.

Читайте также: Сальвини пригласил еврокомиссара Юрову в цыганский лагерь

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить