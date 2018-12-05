Полиция Фоджи задержала шестерых цыган за принуждение к проституции

Фоджа, Италия, , 17:58 — REGNUM Полиция Фоджи задержала шестерых обитателей цыганского лагеря за принуждение несовершеннолетних граждан к проституции, передает Il Giornale в среду, 5 декабря.

В полиции сообщили, что «в рабстве» у преступников находились три гражданина в возрасте от 16 до 17 лет. «Хозяева» не выпускали их из лагеря и регулярно избивали.

Одному из задержанных также будет предъявлено обвинение в попытке продажи собственного ребенка знакомому гражданину за 28 тысяч евро.

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