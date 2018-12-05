При пожаре в многоэтажке в Кабардино-Балкарии погиб человек

Нальчик, , 17:28 — REGNUM В Кабардино-Балкарии устанавливают личность человека, тело которого было найдено во время пожара в городе Тырныаузе. Инцидент произошел в ночь на 4 декабря. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МЧС по региону, информация о возгорании поступила около 04:32.

Горела квартира на пятом этаже в многоэтажном доме по улице Комсомольская. Выехавшие на место пожарные в количестве 10 человек обнаружили на месте происшествия тело мужчины. По данным ведомства, площадь пожара составила всего девять квадратных метров. Огнем были уничтожены вещи.

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Как сообщало ИА REGNUM, это уже не первый пожар, который произошел в Кабардино-Балкарии с наступлением отопительного сезона. И во всех случаях имеются жертвы. Так, при пожаре в частном доме в селении Чегем Второй 21 ноября погиб мужчина.

В результате пожара в многоэтажном доме в городе Баксане 5 октября погибли женщина и двое ее детей. В городе Прохладный сгорел частный дом 29 ноября, погиб мужчина.

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Мужчина погиб при пожаре в Кабардино-Балкарии