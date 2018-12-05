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В результате спецоперации в Европе и Америке задержаны 90 членов мафии

Происшествия

Задержанным предъявят обвинения в организация преступного сообщества и организации наркотрафика

Рим, 5 декабря 2018, 16:09 — REGNUM  В результате спецоперации итальянской полиции и Финансовой гвардии и их зарубежных коллег в ряде европейских и южноамериканских стран задержаны 90 членов мафиозной организации 'ndrangheta, сообщает La Repubblica в среду, 5 декабря.

Помимо Италии, задержания были произведены в Германии, Нидерландах, Бельгии и некоторых южноамериканских государствах.

Задержанным будут предъявлены обвинении в организация преступного сообщества, организации наркотрафика и целом ряде других тяжких преступлений.

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Организованная преступность
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