На Ставрополье от отравления угарным газом погибли три человека

Ставрополь, , 15:42 — REGNUM В Ставропольском крае в результате отравления угарным газом погибли три человека — 48-летний мужчина, 43-летняя женщина и 17-летняя девушка, сообщает 5 декабря пресс-служба краевого отделения АО «Газпром газораспределение».

Отмечается, что инцидент произошел в станице Ессентукской Предгорного района. Прибывшая на место ЧП аварийно-диспетчерская бригада обнаружила, что двухконтурный котел в доме был установлен самовольно.

В ходе дальнейшего обследования было выявлено, что теплообменник котла забит продуктами сгорания, вентиляция в дымоходе слабая, в результате чего в помещении образовалась высокая концентрация угарного газа. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Владимирской области четыре человека погибли, отравившись угарным газом. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

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