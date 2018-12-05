Грузовик с 20 тоннами фарша «испарился» в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, , 15:30 — REGNUM Полиция Санкт-Петербурга ведёт поиски грузовика, который не довёз до Северной столицы 20 тонн куриного фарша. По информации пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, с заявлением в правоохранительные органы обратился представитель пострадавшего бизнесмена.

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По его словам, для доставки груза компания привлекла одну из транспортных компаний в Брянской области. Товар на общую сумму свыше 1,6 млн рублей водитель автомобиля МАН получил 29 ноября. Однако до пункта назначения в Новгородской области мужчина так и не доехал.

Как сообщало ИА REGNUM, это не первый случай, когда груз не доезжает до места назначения. Так, в октябре 2018 года по дороге из Смоленска в Санкт-Петербург пропал грузовик с колбасой и сосисками. О случившемся в полицию заявил менеджер компании, занимающейся автомобильными перевозками. Стоимость партии товара составила 3,2 млн рублей.