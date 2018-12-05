Трое украинских военных подорвались в Донбассе

Донецк, , 15:35 — REGNUM Трое украинских военнослужащих подорвались на боеприпасе при попытке переделать его, заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов, сообщает 5 декабря «Донецкое агентство новостей».

По его словам, инцидент произошел в 58-й бригаде ВСУ. Трое украинских военнослужащих пытались переделать гранату от автоматического станкового гранатомета в боеприпас для ударного беспилотника. В итоге граната взорвалась, все трое военнослужащих получили тяжелые ранения.

Напомним, ранее войска Луганской Народной Республики (ЛНР) отчитались о сбитом украинском боевом беспилотнике, который направлялся в сторону Луганска. БПЛА был оснащен гранатометным выстрелом ВОГ-17.

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