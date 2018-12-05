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Войска ЛНР сбили украинский боевой беспилотник

Происшествия

БПЛА направлялся к столице республики

Луганск, 5 декабря 2018, 15:04 — REGNUM  Над территорией Луганской Народной Республики (ЛНР) был сбит украинский ударный беспилотник, заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, сообщает 5 декабря «Луганский информационный центр».

По его словам, днем 4 декабря украинский ударный беспилотник направлялся в сторону Луганска. БПЛА был оснащен гранатометным выстрелом ВОГ-17. Пост воздушного наблюдения Народной милиции ЛНР сбил беспилотник.

Осадчий отметил, что инцидент произошел во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске.

Напомним, в ноябре войска республики сбили над территорией ЛНР три украинских БПЛА.

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