В Новгородской области пресекли деятельность подпольного игорного клуба

Пестово, Новгородская область, , 14:53 — REGNUM В Новгородской области следователи возбудили уголовное дело по факту незаконной организации и проведения азартных игр в одном из помещений города Пестово, сообщает 5 декабря пресс-служба регионального главного следственного управления СКР.

По версии следствия, подозреваемый, а также пока не установленные иные лица, объединились в устойчивую группу незаконной организации и проведения азартных игр в одном из арендуемых помещений города с использованием интернета.

В ходе обысков оперативники изъяли игровое оборудование, деньги, бухгалтерские документы. Также по месту жительства одного из подозреваемых изъята документация, деньги и другие предметы, имеющие значения для уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чите при помощи бойцов Росгвардии правоохранителям удалось проникнуть в помещения, где группа жителей Забайкальского края организовала работу сети подпольных казино.

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