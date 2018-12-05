Самолет Як-40 столкнулся с наземным генератором в аэропорту «Киев»

Киев, , 14:44 — REGNUM Пассажирский самолет Як-40 столкнулся с наземным генератором в международном аэропорту «Киев», сообщает 5 декабря УНИАН.

О пострадавших не сообщается. На место прибыли пожарная служба, а также персонал аэропорта.

Напомним, ранее самолет, вылетавший в Дубай из Одессы, задымился при взлете. Никто не пострадал. рейс был временно задержан. По предварительным данным, задымление произошло в районе шасси.

Также ранее в Полтавской области неизвестные украли самолет Ан-2. Самолет находился на аэродроме в селе Божковское.

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